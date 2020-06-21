Один из стюардов, который работал во время 23-го тура Российской премьер-лиги, ударил журналиста по лицу. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Это произошло перед встречей московского «Локомотива» и «Оренбурга».

Об этом рассказал «Спорт-Экспресс». Издание уточнило, что пострадал журналист Евгений Белоусов, который приехал работать на игре для них, — у него была заранее оформлена аккредитация на матч. «Спорт-Экспресс» подчеркнул, что журналист — опытный штатный сотрудник, который не раз работал на различных турнирах, в том числе во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Приблизительно за 1,5 часа до начала встречи Евгений вышел на трибуну сектора 21, чтобы снять остальные трибуны. Находиться там журналистам никто не запрещал, однако в процессе съемки к Белоусову подошел стюард по имени Руслан и в грубой форме потребовал уйти. По информации издания, он даже не спросил аккредитацию — сразу начал оскорблять и толкать его к выходу из сектора. Когда журналист вернулся в пресс-центр, стюард последовал за ним, догнал и ударил по лицу. В результате Евгению пришлось обратиться к врачу за медицинской помощью.

«„Спорт-Экспресс“ выражает возмущение случившимся. Стюарды, насколько нам известно, не имеют права применять силу, за исключением случаев самообороны или защиты других зрителей. В данном случае ничего подобного не требовалось», — написало издание.

«Локомотив» извинился перед пострадавшим.

В московском клубе объяснили, что стюарды не являются сотрудниками ФК, их нанимают для матчей у сторонних компаний. Напавшего на журналиста стюарда уже уволили.