Стивен Сигал не считает Нурмагомедова лучшим бойцом

Самая сильная девочка Подмосковья победила Стивена Сигала в армрестлинге Подробнее

На вопрос, считает ли он Нурмагомедова самым сильным бойцом ММА на данный момент, актер ответил: «Нет».

Говоря о советах, которые можно дать россиянину, Сигал заявил, что тот не является его учеником, чтобы ему что-то советовать.

При этом актер отметил, что Нурмагомедов — «великолепный боец», отлично показывающий себя в единоборствах.

Также Сигал рассказал, что не знает представителей айкидо в MMA. Сам он является обладателем 7-го дана по айкидо.

В России Сигал провел мастер-класс по этому виду боевых искусств. На занятии был и российский тяжеловес MMA Александр Емельяненко.