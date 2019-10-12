Стивен Сигал не считает Нурмагомедова лучшим бойцом
Голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал рассказал о своем отношении к россиянину Хабибу Нурмагомедову. Сигал заявил RT, что не считает 31-летнего спортсмена лучшим бойцом смешанного стиля (MMA).
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На вопрос, считает ли он Нурмагомедова самым сильным бойцом ММА на данный момент, актер ответил: «Нет».
Говоря о советах, которые можно дать россиянину, Сигал заявил, что тот не является его учеником, чтобы ему что-то советовать.
При этом актер отметил, что Нурмагомедов — «великолепный боец», отлично показывающий себя в единоборствах.
Также Сигал рассказал, что не знает представителей айкидо в MMA. Сам он является обладателем 7-го дана по айкидо.
В России Сигал провел мастер-класс по этому виду боевых искусств. На занятии был и российский тяжеловес MMA Александр Емельяненко.