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    29 июня 2021, 21:28

    Стилист назвал самую модную команду Евро-2020

    Дарья Морозова

    Стилист Влад Лисовец рассказал, какая команда на Чемпионате Европы в этом году выглядит наиболее стильно, передала «Вечерняя Москва».

    По его словам, самой модной он считает сборную Италии.

    «Их форма выглядит „сдержанно и очень брутально“. В этом есть и элегантность, и спортивность», — считает Лисовец.

    Также он выделил сборную Франции. Ему понравились их красные гольфы на темно-синем фоне, а также Лисовец отметил, что в их образе есть что-то детское.

    Также стилист обратил внимание на команду Украины. Он считает, что их форма не особо модная, но при этом запоминается зрителям.