Стилист назвал самую модную команду Евро-2020

Стилист Влад Лисовец рассказал, какая команда на Чемпионате Европы в этом году выглядит наиболее стильно, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, самой модной он считает сборную Италии.

«Их форма выглядит „сдержанно и очень брутально“. В этом есть и элегантность, и спортивность», — считает Лисовец.

Также он выделил сборную Франции. Ему понравились их красные гольфы на темно-синем фоне, а также Лисовец отметил, что в их образе есть что-то детское.

Также стилист обратил внимание на команду Украины. Он считает, что их форма не особо модная, но при этом запоминается зрителям.