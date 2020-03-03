Шведский фигурист Александр Майоров высказался о выступлении юных российских фигуристок из команды Этери Тутберидзе. Он недоволен однообразными программами Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Тем не менее девочки заняли весь пьедестал на последнем чемпионате Европы в Австрии.

В подкасте «Ледокол» на YouTube Майоров заявил, что у спортсменок одинаковый стиль и музыка, что, по его мнению, сложно назвать оригинальным, пишет Lenta.ru.

«Вся музыка одинаковая, ну и стиль почти тот же самый. Не очень оригинально», — отметил фигурист.

Он признал, тем не менее, что прыжки Косторной, Щербаковой и Трусовой соответствуют мировому уровню.

Первая фигуристка забрала золото чемпионата, у Щербаковой — серебро, Трусова стала третьей. В таком же порядке они располагались и после короткой программы. При этом каждая девочка упала в ходе выступления, но это не помешало им забрать призовые места.

Майоров родился в Петербурге, в детстве родители увезли его в Швецию. 28-летний фигурист является пятикратным чемпионом страны.

Российское фигурное катание переживает непростые времена. Появились фанаты, которые вываливают тонны хейта в адрес российских фигуристок, да еще и конфликт между тренерами перешел в открытую фазу. Главное о скандале в фигурном катании — в материале «360».