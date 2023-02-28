Спорт 28 февраля 2023, 23:10 Стерлинг попал в сферу интересов «Арсенала»

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ФК «Арсенал» проявляет интерес к кандидатуре бомбардира лондонского «Челси» Рахима Стерлинга. Об этом сообщил RT со ссылкой на профильные СМИ.

По данным инсайдера, в покупке игрока заинтересован наставник «Арсенала» Микель Артета. Есть вероятность, что «канониры» подпишут нападающего в летнее трансферное окно.

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В текущем сезоне Стерлинг отыграл за «Челси» 25 матчей. Он забил три мяча и отметился шестью результативными передачами. Его соглашение с командой действует до конца июня 2027 года.

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