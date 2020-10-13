Степашин подтвердил, что Воронин присоединится к «Динамо»

«Да, Андрей готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается», — рассказал Степашин.

По его словам, он за то, чтобы Воронин вернулся в клуб, поскольку прекрасно знает этого футболиста. Он напомнил, что в свое время Воронин воспитывал молодых Кокорина и Смолова.

«Я думаю, мы будем поздравлять и „Динамо“, и его с этим назначением, тем более, он динамовец», — добавил собеседник издания.