Спорт 14 ноября 2022, 19:04 Степашин поделился впечатлениями от победы «Динамо» над ЦСКА

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Член совета директоров столичного «Динамо» Сергей Степашин обсудил с сайтом kp.ru победу команды над московскими «армейцами» со счетом 2:1 в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Мы тут после матча разговаривали с Вячеславом Ивановичем Колосковым, это человек-легенда для советского и российского футбола. Так вот он сказал: это игра европейского класса. Такое впечатление, что играют две сильнейших европейских команды», — рассказал Степашин, выразив сожаление, что российские клубы не играют в международных матчах.

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Он похвалил хавбека «Динамо» Даниила Фомина. По его словам, футболист провел один из лучших матчей и продемонстрировал блестящую игру.

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