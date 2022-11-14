14 ноября 2022, 19:04
Степашин поделился впечатлениями от победы «Динамо» над ЦСКА
Член совета директоров столичного «Динамо» Сергей Степашин обсудил с сайтом kp.ru победу команды над московскими «армейцами» со счетом 2:1 в рамках 17-го тура чемпионата России.
«Мы тут после матча разговаривали с Вячеславом Ивановичем Колосковым, это человек-легенда для советского и российского футбола. Так вот он сказал: это игра европейского класса. Такое впечатление, что играют две сильнейших европейских команды», — рассказал Степашин, выразив сожаление, что российские клубы не играют в международных матчах.
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Он похвалил хавбека «Динамо» Даниила Фомина. По его словам, футболист провел один из лучших матчей и продемонстрировал блестящую игру.
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