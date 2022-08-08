Степашин назвал сложной победу «Динамо» над «Крыльями Советов»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин обсудил с сайтом kp.ru победу столичного клуба над самарскими «Крылышками» в рамках чемпионата России.

«Победа была сложная и будем откровенны „Крылышкам“ не повезло, потому что первый тайм для нас был, конечно, ужасный. Хотя хорошо играл Шунин. Что касается второго тайма, то, пожалуй, я теперь понял, чем занимается наш тренер. Четкая перестановка и второй тайм — это было уже новое „Динамо“», — заметил Степашин.

Он признался, что пока еще не общался с наставником клуба Славишей Йокановичем. По его словам, сербский специалист является серьезным и сильным тренером.