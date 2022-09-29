Стендапер Косицын рассказал, что ему не нравится в медиа-футболе | 360°

Спорт 29 сентября 2022, 18:40 Поделиться Telegram

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Viber Стендапер Косицын рассказал, что ему не нравится в медиа-футболе

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Стендап-комик Роман Косицын назвал особенность медийного футбола, которая его отталкивает. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Артист уточнил, что ему не нравятся нарочитые провокации конфликтов, потому что «надо отвечать за свои слова».

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«А в медиафутболе есть ощущение, что многие не отвечают. Как-то так переходят словесную грань, такие некрасивые слова звучат, что мне поначалу было не по себе», — считает Косицин.

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Он заключил, что потом привык к этой особенности, так как осознал, что спортсмены общаются по своим правилам.

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