Стендапер Косицын перечислил футболистов с хорошим чувством юмора | 360°

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Стендапер Косицын перечислил футболистов с хорошим чувством юмора

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Стендап-комик Роман Косицын рассказал, что у футболистов специфичное чувство юмора, но у некоторых оно неплохое. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он отметил Владимира Быстрова и Андрея Аршавина. С последним Косицин как-то был в эфире, причем футболист не знал комика.

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«У Аршавина, кстати, неплохое чувство юмора. Оно футбольное, но неплохое», — подчеркнул артист.

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