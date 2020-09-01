Стефан Страндберг вернулся в ФК «Урал»

Срок действия контракта с 30-летним норвежцем не сообщается. Игрок будет выступать за команду под номером четыре. Ранее Страндберг уже играл за «Урал» во второй половине сезона-2018/19.

«Защитник уже прилетел в Екатеринбург и прошел медицинское обследование. В ближайшее время он приступит к тренировкам с командой», — рассказали в пресс-службе клуба.