Сенатор Виктор Кресс прокомментировал статью в газете New York Times о результатах допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил Life.ru.

По его словам, это проявление зависти. Кресс считает, что Запад должен следить за своими спортсменами, а не за российскими.

«New York Times и другие так называемые западные журналисты — это зависть. Они сами не могут достойно выступить на Олимпийских играх и ищут там, где ничего нет», — считает Кресс.