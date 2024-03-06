Эксклюзив 06 марта 2024, 01:02 «Старый советский стиль». Егор Яковлев признал преимущества комбинационного хоккея Хоккеист Яковлев: в Россию вернулся старый советский комбинационный хоккей Unsplash

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Северо-американский хоккей, который последние годы превалировал на российском льду, уходит в прошлое. Возвращается советский комбинационный хоккей, рассказал олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

Хоккеист отметил, что странно и непонятно, зачем в России «пытались играть» в северо-американский хоккей, с забросами, передачей шайбы и борьбой за нее.

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«Смотришь тот же НХЛ, там все быстро, все на передачах, они играют наоборот — в наш советский хоккей. Непонятно, зачем мы пытались в этот хоккей играть. <…> Зачем отдавать шайбу, вбрасывать, отдавать, чтобы за ней бежать и потом бороться за нее, когда можно ее сохранить и играть постоянно шайбой», — поделился собеседник Маруси.

Яковлев отметил, что в настоящий момент в России наблюдается возврат к комбинационному хоккею, которым славились советские игроки. Чемпион рассказал, что сейчас в Лиге игроки отлично взаимодействуют друг с другом, выстраивают комбинации и забивают голы.