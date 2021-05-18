«Старые песни для главного». «Рубин» поздравил Слуцкого с юбилеем видеоклипом

Футбольный клуб «Рубин» на официальном YouTube-канале опубликовал видеопоздравление с 50-летием главного тренера команды Леонида Слуцкого. День рождения был 5 мая, но отмечать его он будет только сейчас, после окончания 2020/21. В клипе снялись игроки клуба, тренерский штаб и даже сам именинник.

На видео запечатлены несколько знаковых моментов жизни Слуцкого. В 1978 году ему подарили первую пластинку ВИА «Песняры». Песню «Косил Ясь конюшину» исполнили Георгий Зотов, Михаил Костюков и Алексей Гриценко. Слушали ее «пионеры» Хвича Кварацхелия, Солтмурад Бакаев и Илья Самошников.

Следующий эпизод посвящен 1988 году. Слуцкому в Японии подарили вратарские перчатки. Главный хит того времени You’re My Heart, You’re My Soul от Modern Talking исполнили Александр Зуев и Карл Старфельт.

В 1999 году Слуцкий работал в волгоградской «Олимпии». При нем клуб много добился, и для именинника трек «Хали-Гали» исполнил тренерский штаб — Олег Кузьмин, Олег Яровинский и Олег Веретенников. Песню «Девушки как звезды» спели Олег Шатов, Джордже Деспотович, Сильвие Бегич и Дарко Йевтич. В пародии на песню «Тает лед» принял участие Леонид Слуцкий.

Завершился ролик поздравлением по радио от генерального директора клуба Рустема Сайманова.

За неполные сутки с момента публикации клип набрал 19 820 просмотров и 3,2 тысячи пометок «нравится».

Пользователи на YouTube восторженно приняли видео.

«Удивительно, как один человек может изменить клуб и отношение к этому клубу со стороны нейтральных болельщиков. Леонид, вы космос!» — написал ilyairo.

Фанаты «Рубина» отметили, что трене у команды европейского уровня, а пиар-служба — лучшая среди всех региональных клубов.

«А самое главное — футболисты сами поют, пусть и после обработки. За это отдельный респект!» — подчеркнул Руслан Булатов.

Пользователи также отметили, что Зотову и Костюкову очень идет усы, и в новом сезоне они ждут игроков с этим дополнением к внешности.