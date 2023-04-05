Спорт 05 апреля 2023, 15:39 Стартовали соревнования по парусному спорту «ЯмалКайт-2023»

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В Ямальском районе с 5 по 8 апреля будут проходить соревнования по парусному спорту «ЯмалКайт-2023». Об этом сообщил «Север-Пресс».

Москвичи, сургучи, петербуржцы, тюменцы и жители Ноябрьска посоревнуются в двух дисциплинах: сноукайтинг курс-рейс лыжи и сноукайтинг курс-рейс доска. Они встретятся на озере Ярсалинский сор.

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Организаторы подчеркнули, что соревнования будут проходить при любых погодных условиях. Это поможет спортсменам показать максимум своего мастерства.

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