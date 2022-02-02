Стартовала программа Олимпийских игр в Пекине
Начались соревнования Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Программа зимней Олимпиады-2022 в Пекине стартовала 2 февраля, несмотря на то, что официальная церемония открытия запланирована на 4 февраля.
В среду прошли первые соревнования по керлингу в дабл-миксте. В первом раунде играют пары Китай — Швейцария, Норвегия — Чехия, Австралия — США и Великобритания — Швеция.
Отметим, что в этом виде программы российские атлеты на выступят, так как не прошли отборочный этап.
Ранее в Пекине стартовала церемония эстафеты олимпийского огня. Она продлится в течение трех дней, огонь побывает в Чжанцзякоу, Яньцине, Летнем императорском дворце и на Великой Китайской стене.
В пятницу, 4 февраля, его доставят в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 4 по 20 февраля.
За несколько дней до Олимпиады в Пекине выявили самое большое число заражений коронавирусом за последние 18 месяцев — 20 подтвержденных случаев.
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