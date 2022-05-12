Стартовал приморский юношеский турнир по теннису «Кубок Славда»

Теннисисты из Приморья, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска примут участие в юношеском теннисном турнире памяти Юрия Серебрякова. Он пройдет в столице ДФО. Всего около 100 спортсменов в возрасте от восьми до 19 лет будут бороться за «Кубок Славды».

Лучших игроков наградят медалями, кубками и дипломами. А каждому участнику вручат памятные призы с символикой турнира. Об этом пишет zr.media.

Теннисные соревнования проводятся во второй раз в рамках ежегодного краевого теннисного турнира памяти почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Серебрякова. В нынешнем году турнир стал всероссийским. Это значит, что очки спортсменов будут начислять в личный рейтинг.

Мэр Владивостока Константин Шестаков назвал данное соревнование достойной поддержкой детского спорта. Это отличная возможность помериться силами с наилучшими участниками, проявить себя и просто найти новых друзей.

Состязания будут длиться в течение двух дней. При этом взрослые смогут встретиться с 10 по 13 июня на кортах завода ООО «Скит» в поселке Горные Ключи.