Сильные духом. Соревнования «Старт мечты» для детей с инвалидностью прошли в Москве

В Москве прошли III Всероссийские соревнования «Старты мечты» по роллер-спорту для детей с инвалидностью. На них собрались дети с ограниченными возможностями здоровья из 35 городов России.

Соревновались дети в четырех категориях: «солнечные дети» (дети с синдромом Дауна), ролятор, дети с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) и самостоятельно-катающиеся дети. В состязаниях приняли участие 93 ребенка. Команда Московской области стала самой многочисленной из выступающих.

А самым маленьким участником «Старта мечты» стала трехлетняя Алиса Денисова. Девочка приехала из Магнитогорска. У Алисы — детский церебральный паралич (ДЦП).

Источник фото: пресс-служба программы «Лыжи мечты»

«Алиса впервые участвовала в соревнованиях. Ей все безумно понравилось. Она не расстроилась, что не выиграла. И родители, и я были рады, что, пусть неспешно, она ехала сама, ее не везли. На занятиях она обычно за полчаса уже устает, но сегодня каталась, хлопала и не хотела уходить. На следующих „Стартах мечты“ она, думаю, будет быстрее. Характер у нее своенравный», — поделилась тренер Александра Ащаулова.

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Ведущими «Старта мечты» стали журналисты Светлана Зейналова, Евгений и Никита Белоголовцевы. Организатор соревнований — благотворительная программа «Лыжи мечты» при поддержке президентского гранта, компании «Росэнергоатом» и благотворительного фонда «СУЭК — регионам».