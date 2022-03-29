Старков назвал главного конкурента «Зенита» в розыгрыше РПЛ

Экс-игрок столичного «Локо» Иван Старков обсудил с «Газетой.ru» шансы московских клубов ЦСКА и «Динамо» навязать борьбу петербургскому «Зениту» в российском чемпионате.

«Да, борьба еще не закончена. Даже те команды, которые сейчас идут внизу турнирной таблицы, будут биться в каждом матче против лидеров, ведь у них есть мотивация остаться в РПЛ», — обратил внимание Старков.

Он заметил, что отрыв «Зенита» по очкам не совсем большой, и до конца чемпионата «армейцы» могут не проиграть ни в одной игре. По его мнению, сейчас ЦСКА демонстрирует лучшую игру в отечественном чемпионате.

«Хотелось бы, чтобы динамовцы не выпали. Но после возобновления чемпионата им тяжелее дается игра. <…> Отдал бы предпочтение ЦСКА как главному конкуренту „Зенита“», — добавил собеседник издания.