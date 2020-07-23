«Становимся народной командой»: министр спорта Подмосковья призвал «Химки» порвать «Зенит» в финале Кубка России

Подмосковные «Химки» смогли выйти в финал Кубка России. Теперь футболистам предстоит выйти на поле с петербургским «Зенитом». Министр спорта Московской области Роман Терюшков пожелал спортсменам порвать в матче соперников.

«Они готовятся к нам, поэтому нам нужно принести в субботу сердце „Зенита“. Они, я думаю, уже прокололи себе звездочки для того, чтобы взять кубок. У нас раскрепощение, они за результат должны переживать, бояться, а мы должны выйти, сделать свою работу, порвать их просто по-хорошему и уже спокойно готовиться к новому сезону», — отметил министр.

Он добавил, что проиграть бой не страшно, а гораздо страшнее сдаться. По словам Терюшкова, именно «Зенит» должен бояться подмосковных игроков. Министр подчеркнул, что не видит никаких препятствий для победы и «Химки» точно должны забить три гола, не пропустив ни одного. Болеть за команду будут не только фанаты, но и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я в свой выходной тоже решил съездить в Екатеринбург. Буду с вами, конечно, как по-другому», — отметил Терюшков.

Министр заверил, что сейчас за подмосковные «Химки» болеет вся страна. Футболисты отличились в ФНЛ и достойны играть в Российской премьер-лиге.

«Поддержка у нас, безусловно, общенародная. Мы второй командой становимся, наверное, такой народной. Нам нужно доказать, что в футбол можно играть и не за огромные бюджеты, можно играть так», — заключил Терюшков.

«Химки» первыми вошли в финал Кубка России после победы над «Уралом». Подмосковная команда выиграла со счетом 3:1. Матч против «Зенита» пройдет 25 июля в Екатеринбурге. В следующем сезоне «Химки» будут выступать в РПЛ.