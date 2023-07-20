Спорт 20 июля 2023, 10:27 Станислава Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера венгерского футбольного клуба «Ференцварош»

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Бывший главный тернер сборной России по футболу лишился своего поста наставника венгерского ФК «Ференцварош». Об этом сообщили РИА «Новости».

По словам президента команди Габора Кубатова, между ним и Черчесовым состоялся личный разговор. Во время него и было принято решение об отставке россиянина с поста главного тренера клуба.

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Беседа произошла после того, как фарерский «Клаксвик» разгромил «Ференцварош» со счетом 3:0 в ходе последней встречи, добавь сайт телеканал «Звезда».

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