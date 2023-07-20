20 июля 2023, 10:27
Станислава Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера венгерского футбольного клуба «Ференцварош»
Бывший главный тернер сборной России по футболу лишился своего поста наставника венгерского ФК «Ференцварош». Об этом сообщили РИА «Новости».
По словам президента команди Габора Кубатова, между ним и Черчесовым состоялся личный разговор. Во время него и было принято решение об отставке россиянина с поста главного тренера клуба.
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Беседа произошла после того, как фарерский «Клаксвик» разгромил «Ференцварош» со счетом 3:0 в ходе последней встречи, добавь сайт телеканал «Звезда».
Футбол
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