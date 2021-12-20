Станислав Черчесов назначен главным тренером «Ференцвароша»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский футбольный клуб «Ференцварош».

«Ференцварош» — будапештский профессиональный клуб, который в 2006 году стал самым популярным футбольным клубом Венгрии. Он 32 раза становился чемпионом страны, 20 раз завоевывал Кубок Венгрии, один раз, обыграв в финале итальянский «Ювентус», выиграл Кубок ярмарок.

Черчесов ранее намекнул, что в случае ухода нынешнего тренера Валерия Карпина не хотел бы возвращаться на должность тренера сборной.

«Я всегда рассматривал работу в национальной сборной как назначение, а не как приглашение. Это главная команда, и это твоя страна», — сказал тренер.

Сам Карпин задумался об уходе из сборной после проигрыша сборной Хорватии. Он отметил, что к стыковым матчам ЧМ-2022 уже может уйти со своего поста.