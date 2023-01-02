Эксклюзив 02 января 2023, 22:22 «Стало занятием всей жизни». Игорь Мусатов рассказал о своем приходе в хоккей Хоккеист Игорь Мусатов рассказал о своем детском увлечении спортом, ставшим карьерой

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Нападающий московского «Спартака» Игорь Мусатов пришел в хоккей в пять лет. С тех пор коньки и ледовая арена стали неотъемлемыми частями его жизни. Своими воспоминаниями спортсмен поделился в интервью Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

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«Меня в пятилетнем возрасте поставили на коньки и с этого все началось. Я стал каждый день ходить на тренировки и потом это переросло в занятие всей жизни. Были моменты, когда было тяжело и хотелось все бросить. Но, слава богу, остался в хоккее», — вспомнил спортсмен.

По словам Мусатова, он хорошо помнит эмоции от первых выигранных соревнований. Будучи ребенком, он участвовал со своей командой в детских турнирах и каждый выигрыш оставил просто незабываемые впечатления. Также хоккеисту очень запомнились поездки на турниры, в том числе и зарубежные.

«Когда мне было лет 10-11, нас стали часто возить на турниры в США. А там уже в аэропортах стояли аппараты с напитками и шоколадками, которые мы просто крушили, ведь в России еще такого не было. Самое интересное, мы не знали, как правильно пользоваться таким аппаратом, поэтому мы его просто переворачивали и можно сказать вытряхивали из него угощения», — подытожил Игорь Мусатов.