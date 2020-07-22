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    22 июля 2020, 18:33

    Стало известно, у кого из игроков ЦСКА сомнительные результаты тестов на COVID-19

    Дарья Морозова

    Результаты тестов футболистов ЦСКА Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона были признаны сомнительными. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт клуба.

    Сейчас спортсмены находятся на самоизоляции. За их состоянием следят врачи. Также футболистам нужно будет сдать тесты повторно.

    «Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу и провел необходимые профилактические мероприятия», — написано на сайте ЦСКА.

    Новости SMI.FM