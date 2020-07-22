Стало известно, у кого из игроков ЦСКА сомнительные результаты тестов на COVID-19

Сейчас спортсмены находятся на самоизоляции. За их состоянием следят врачи. Также футболистам нужно будет сдать тесты повторно.

«Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу и провел необходимые профилактические мероприятия», — написано на сайте ЦСКА.