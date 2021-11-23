Стало известно, сыграют ли лучшие бомбардиры «Наполи» в матче со «Спартаком»

Нападающие итальянского футбольного клуба «Наполи» Виктор Осимхен и Лоренцо Инсинье не смогут принять участие в матче со «Спартаком» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу команды.

На официальном сайте команды появилась информация о спортсменах, которые отправятся на матч. Среди них нет полузащитников Андре Франк Замбо-Ангисса и Маттео Политано, правого защитника Алессандро Дзаноли, а также форвардов Виктора Осимхена и Лоренцо Инсинье.

Матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы состоится 24 ноября. Игра пройдет в Москве.