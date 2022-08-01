Стало известно, сколько «Локомотив» получит за переход Бека Бека в «Ниццу»

Футболист Алексис Бека Бека, выступавший полузащитником в «Локомотиве» перейдет в «Ниццу». За трансфер француза «Локомотив» получит более 12 миллионов евро, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт клуба.

«Сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс два миллиона евро бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи Алексиса из „Ниццы“ „Локомотив“ получит выплату в размере 5%», — говорится в сообщении.

Бека Бека перешел в «Локомотив» из «Кана» в 2021 году за семь миллионов евро. За это время он провел за московский клуб 28 матчей.