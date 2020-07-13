Стало известно, сколько денег «Зенит» предложил защитнику «Ливерпуля»

В воскресенье, 12 июля, стало известно, что ФК заинтересован в подписании контракта с игроком. Зарубежные журналисты отмечают, что «Ливерпуль» не хочет отпускать Ловрена бесплатно и попытается продать его как можно раньше.

Уточняется, что «Зенит» предложил футболисту контракт на два года с возможностью его продления еще на один сезон. 31-летний спортсмен сможет получать в клубе зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год с различными надбавками, информирует сайт «Петербургский дневник».

Ловрен провел за «Ливерпуль» во всех турнирах более 180 матчей, в рамках которых ему принадлежат восемь голов и пять эффективных передач. Защитнику удалось выиграть чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. За карьеру в сборной Хорватии Ловрен получил серебро на чемпионате мира, который два года назад прошел в России.