Стало известно расписание матчей России в Лиге наций

Сборная России по футболу сыграет в матче первого тура Лиги наций 2 июня 2022 года с командой Албании. Об этом сообщили в пресс-центре Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), передал ТАСС.

О том, что Россия сыграет в группе второго дивизиона B с игроками из Израиля, Исландии и Албании, стало известно 16 декабря. С командой Израиля россияне сразятся на их поле 6 июня, с футболистами Исландии — 10 июня (на своем поле), также дома пройдет матч с албанцами 13 июня, 24 сентября — в гостях у исландцев, и 27 сентября — на своей площадке с командой Израиля.

Сейчас формат квалификации к чемпионату Европы — 2024 еще не утвержден, поэтому порядок получения путевок в стыковые матчи Лиги наций неизвестен. Процедуру отбора на европейское футбольное соревнование ожидаемо утвердят в 2022 году.

В Лиге наций сезона-2022/23 команды 55 ассоциаций распределили по дивизионам согласно рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) для сборных. Команды дивизиона A — самые сильные, а дивизиона D — наиболее слабые.