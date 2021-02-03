Стало известно расписание матчей Кубка России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание матчей 1/8 финала Кубка России. Первая игра между «Зенитом» и «Арсеналом» состоится 20 февраля, начало в 17:00.

Через 2,5 часа в этот же день матч проведут «Динамо» и «Спартак». На 21 февраля назначили сразу четыре игры: в 14:30 ЦСКА сыграет со «СКА-Хабаровск», в 17:00 — «Локомотив» с «Тамбовом», в это же время начнется встреча между «Краснодаром» и «Сочи» и в 19:30 на поле выйдут футболисты «Ростова» и клуба «Ахмат».

22 февраля пройдут две заключительные игры 1/8 Кубка России: в 12:00 «Уфа» встретится с «Уралом», а «Химки» сразятся с «Крыльями Советов» в 14:30. Время начало матчей московское.

Накануне стало известно, что аутсайдер чемпионата России — «Тамбов» — лишился большей части футболистов. В команде остались всего девять игроков. Сейчас стоит вопрос о существовании команды.