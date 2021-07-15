Стало известно, почему Черчесова не сразу уволили с поста главного тренера сборной

Российский футбольный союз должен был провести комплексный анализ выступления национальной сборной на чемпионате Европы. Только после этого можно было принять окончательное решение по работе главного тренера.

Об этом заявил президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции. Его слова процитировало РИА «Новости».

Журналисты спросили, почему решение по дальнейшей работе Черчесова на посту главного тренера приняли не сразу после чемпионата Европы.

«Долго — субъективное понятие. В каком-то случае две недели — долго, а в каком-то — быстро. Мы сразу дали комментарий, что на эмоциях принимать решение не будем. Нам нужно было все проанализировать, посмотреть на то, как выступили наши соперники, сравнить нас с ними. Это было время, необходимое на анализ и принятие решения», — отметил он.

Сборная России, которой руководил Станислав Черчесов, не смогла попасть в плей-офф Евро-2020. Спортсмены заняли последнее место в своей группе. В результате РФС вместе с Черчесовым приняли решение о расторжении контракта с тренером и его штабом — об этом стало известно 8 июля.

Кто заменит Черчесова на посту главного тренера сборной страны, пока неясно. Известно, что имя преемника назовут до начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) — он стартует 23 июля.