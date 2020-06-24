Стало известно о желании испанского клуба выкупить Смолова за 6 млн евро

Испанский клуб «Сельта» захотел купить футболиста Федора Смолова, утверждает сайт cadenaser.com. Пока спортсмен играет в иностранной команде на правах аренды. Цена вопроса — шесть миллионов евро.

По информации сайта, постоянного игрока московского «Локомотива» Смолова «Сельта» хочет купить за шесть миллионов евро. С учетом всех переменных бонусов сумма может достичь восьми миллионов. Трансфер удастся осуществить в случае, если клуб сможет сохранить прописку в высшем дивизионе.

Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. Он попал в зимнее трансферное окно 2020 года, напомнил сайт «Газета.ru». В девяти матчах за клуб он забил один год, а в турнирной таблице Ла Лиги «Сельта» идет на 16-й строчке. В матче 30 тура Ла Лиги «Сельта» разгромила «Алавес» со счетом 6:0, а первую строчку в зачете занимает мадридский «Реал» с 65 очками. У «Сельты» 30.

Кроме того, к продлению контракта с «Сельтой» близок главный тренер Оскар Гарсия. По данным СМИ, стороны продолжат сотрудничество в следующем сезоне, но официально об этом объявят в ближайшее время.