21 ноября 2022, 03:08
Здоровье Месси перед первым матчем Аргентины на ЧМ-2022 оценили
Журналист Эдул: у Месси нет проблем со здоровьем перед первым матчем Аргентины на ЧМ-2022
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси выйдет на поле в первом матче против Саудовской Аравии на мундиале, который проходит в Катаре. Об этом написал в Twitter журналист Гастон Эдул.
По его словам, у 35-летнего футболиста нет проблем со здоровьем. Месси пропустил тренировку сборной Аргентины из-за перегруженности икроножных мышц.
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В середине ноября Месси назвал фаворитов чемпионата мира по футболу. Спортсмен счел высокими шансы на победу у Франции, Великобритании и Бразилии. Бразильская сборная пять раз становилась чемпионом мира.
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Мундиаль стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. На групповом этапе Аргентина сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
Ранее искусственный интеллект Stats Perform от статистической службы Opta предрек победу сборной Бразилии на чемпионате мира. Компьютер также не исключил, что кубок могут получить аргентинцы или французы.
Чемпионат мира по футболу - 2022
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