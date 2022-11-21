Спорт 21 ноября 2022, 03:08 Здоровье Месси перед первым матчем Аргентины на ЧМ-2022 оценили Журналист Эдул: у Месси нет проблем со здоровьем перед первым матчем Аргентины на ЧМ-2022 YouTube

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси выйдет на поле в первом матче против Саудовской Аравии на мундиале, который проходит в Катаре. Об этом написал в Twitter журналист Гастон Эдул.

По его словам, у 35-летнего футболиста нет проблем со здоровьем. Месси пропустил тренировку сборной Аргентины из-за перегруженности икроножных мышц.

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В середине ноября Месси назвал фаворитов чемпионата мира по футболу. Спортсмен счел высокими шансы на победу у Франции, Великобритании и Бразилии. Бразильская сборная пять раз становилась чемпионом мира.

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Мундиаль стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. На групповом этапе Аргентина сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Ранее искусственный интеллект Stats Perform от статистической службы Opta предрек победу сборной Бразилии на чемпионате мира. Компьютер также не исключил, что кубок могут получить аргентинцы или французы.