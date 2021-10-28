Стало известно о возможном переходе Юрия Жиркова в «Уфу»

Экс-полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков на данный момент не является игроком какой-либо команды. Однако, по информации «РБ-Спорт», он может подписать контракт с «Уфой». Об этом сообщили IncNews.

Этим летом подошел к концу контракт Жиркова с «Зенитом». Сейчас футболист не входит в состав ни одной команды, однако по появившейся недавно информации до конца сезона он может подписать контракт с клубом «Уфа».

Ранее стало известно, что хоккеиста, олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Илью Ковальчука назначили генеральным менеджером сборной России по хоккею. Свои силы в качестве тренера спортсмен сможет проявить на Олимпийских играх в 2022 году.