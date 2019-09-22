Стало известно о спортивном состоянии Кокорина и Мамаева после тюрьмы

Кокорин прошел медосмотр перед тренировками в ФК «Зенит». Видео Подробнее

По словам Ачкасова, в первую очередь спортивную форму спортсменов спасло то, что они в тюрьме соблюдали режим и высыпались. Потому последствия пребывания в заключении для состояния Кокорина и Мамаева не стали тяжелыми.

«Тюрьма не так катастрофична, как восстанавливаться после травмы», — отметил врач.

В пятницу представители футбольного клуба «Зенит» опубликовали на своем сайте видео, в котором показали, как спортсмен Александр Кокорин проходит медосмотр в Северной столице.

Александр Кокорин и Павел Мамаев были условно-досрочно освобождены из колонии 17 сентября по решению суда. Они оказались под стражей из-за драк, которые устроили в центре Москвы в прошлом году.

Кокорин продлил свой контракт с «Зенитом», где он выступал раньше. Только, по решению Российского футбольного союза, спортсмен не сможет участвовать в матчах Российской премьер-лиги до следующего заявочного периода. Мамаев расторг свой контракт с клубом «Краснодар», и сейчас ведет переговоры об условиях сотрудничества с московским «Динамо».