Стало известно о смерти пятикратного чемпиона мира по фехтованию

Представители Федерации фехтования сообщили о смерти бывшего участника мужской сборной Советского Союза и пятикратного чемпиона мира Виктора Путятина. Легендарный фехтовальщик ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом написал сайт rusfencing.ru.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и ученикам Виктора Павловича», — процитировало «Утро.ру» сообщение представителей Федерации фехтования.

О том, какова причина смерти бывшего спортсмена, не указывается.

После завершения карьеры Путятин начал заниматься тренерской работой. Долгий период он работал наставником в Италии, а также в киевском «Динамо».