Стало известно о смерти двукратного олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Владимир Голубничий. Легкоатлету было 86 лет. Об этом рассказал сайт «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу Европейской легкоатлетической федерации.

Все мировое сообщество скорбит о его утрате. Спортсмен умер на территории Украины, где и провел всю свою жизнь.

Владимир Голубничий был участником пяти летних Олимпиад. Он является двукратным олимпийским чемпионом (1960, 1968), серебряным (1972) и бронзовым (1964) призером Игр в спортивной ходьбе на дистанции 20 км. В 2012 году Голубничий был включен в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Барселоне.