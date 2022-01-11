Стало известно о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева

Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о смерти двукратного олимпийского чемпиона 1980 года по биатлону Анатолия Алябьева. Он скончался на 71-м году жизни, написал "Чемпионат" со ссылкой на Telegram-канал комментатора.

«Позвонил Костя Бойцов — умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев… Шок… В декабре поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год… Боже мой, дядя Толя… RIP», — написал в сообщении Губерниев.

Анатолий Алябьев дважды становился олимпийским чемпионом, а также дважды получал бронзовую медаль на чемпионатах мира. Он работал тренером в сборной России по биатлону с 1990 по 1998 год.