Стало известно о повторном проведении жеребьевки Лиги чемпионов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили о повторном проведении жеребьевки для 1/8 финала Лиги чемпионов. Она пройдет 13 декабря в 17:00 по московскому времени, написал RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Причиной новой даты в УЕФА назвали ошибку при проведении первой жеребьевки. В пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые уже играли во время группового этапа и не должны этого делать снова.

Кроме того, шар «Манчестер Юнайтед» после ошибки не был помещен в необходимую корзину. Команда могла бы выпасть в соперники «Атлетико», если бы ошибка не была допущена.