Стало известно о переговорах агента Роналду со «Спортингом» о трансфере

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш в настоящий момент работает над возможностью перехода португальца в лиссабонский «Спортинг». Об этом написало издание The Athletic со ссылкой на инсайдера.

В издании говорится, что лиссабонский клуб полностью соответствует требованиям звезды футбола, поскольку занял вторую строчку в чемпионате Португалии и напрямую квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов, сообщила «Политика сегодня».

Криштиану Роналду хочет защищать цвета клуба, который будет выступать в престижном клубном европейском турнире.