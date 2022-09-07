Стало известно о главных мифах о спорте | 360°

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Россиянам рассказали о том, что похудение с помощью спорта без диет является мифом

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Вокруг спорта существует множество мифов и заблуждений. «Ридус» рассказал, какая информация о физических нагрузках является ложной.

Многие люди убеждены, что с помощью спорта можно привести в порядок определенную часть тела. Однако похудеть локально невозможно. Во время занятий спортом жир уходит равномерно со всего тела.

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Еще один распространенный миф заключается в том, что некоторые виды тренировок подходят абсолютно всем людям. В действительности же занятия стоит подбирать индивидуально под ваши запросы. С большой вероятностью вам не получиться добиться таких же результатов, каких удалось достичь другому человеку. При выборе нагрузки стоит учитывать свои цели, образ жизни, состояние здоровья, телосложение и множество других факторов.

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Кроме того, бытует мнение, что похудеть можно исключительно с помощью спорта. Спорт действительно помогает избавиться от лишних килограммов и скорректировать фигуру. Однако на самом деле похудеть не удастся, если вы продолжите употреблять еду в огромных количествах.

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