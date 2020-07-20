Стало известно новое место проведения поединка Хабиба против Гэтжи
Президент UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) Дана Уайт назвал место, где должен пройти бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По словам Уайта, поединок должен состояться на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в октябре.
Он добавил, что россиянин может заканчивать свою карьеру в UFC, поскольку уже успел достичь всего. Функционер выразил уверенность, что никогда не будет такого же, как Хабиб.
«Кто мог представить, что у нас будет непобежденный чемпион, которого будут любить мусульмане по всему миру», — заметил глава Абсолютного бойцовского чемпионата.