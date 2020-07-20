Стало известно новое место проведения поединка Хабиба против Гэтжи

По словам Уайта, поединок должен состояться на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в октябре.

Он добавил, что россиянин может заканчивать свою карьеру в UFC, поскольку уже успел достичь всего. Функционер выразил уверенность, что никогда не будет такого же, как Хабиб.

«Кто мог представить, что у нас будет непобежденный чемпион, которого будут любить мусульмане по всему миру», — заметил глава Абсолютного бойцовского чемпионата.