Стало известно название нового клуба НХЛ

Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получил название «Сиэтл Кракен». Об этом пресс-служба клуба написала в Twitter.

Он выпустил видеоролик, в котором объявил название и представил логотип.

Газета Seattle Times провела голосование по выбору названия для команды. В нем поучаствовали 10 тысяч человек. Победило название «Сиэтл Сокайз (нерки — с английского)».

Накануне клуб презентовал цвета, эмблему и домашнюю форму команды. Атрибуты выполнены в темно-синих и голубых тонах. Клуб также представил официальный сайт.

Первым генеральным менеджером клуба назначен двукратный обладатель Кубка Стэнли Рон Фрэнсис.

«Сиэтл» станет 32-й командой НХЛ с сезона-2021/22. Вступительный взнос — 650 миллионов евро. Клуб сыграет в Тихоокеанском дивизионе вместо «Аризоны», которая переместится в Центральный.

«Сиэтл» приняли в НХЛ 4 декабря 2018 года. Клуб лиги должен был начать играть с сезона-2021/2022. Изначально планировалось объявить название и эмблему команды в феврале или марте, но презентацию перенесли из-за пандемии коронавируса.

В 1915–1924 годах в Сиэтле базировался клуб «Сиэтл Метрополитэнс», выступавший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли — первой среди американских коллективов.