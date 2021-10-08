Стало известно место проведения жеребьевки к Евро-2024

В зале Франкфуртской ярмарки пройдет жеребьевка квалификационного раунда к континентальному первенству. Ее проведут в субботу, 9 октября, сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на сайт пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В жеребьевке 54 сборные будут распределены по группам, в которых развернется борьба за путевки на Евро-2024. Германия примет на себя континентальное футбольное первенство уже во второй раз.

Команды поборются за первенство в десяти немецких городах. Чемпионат примут: Берлин, Дортмунд, Кельн, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, а также Штутгарт.

Сейчас победителем является сборная Италии, которая завоевала кубок минувшим летом.