Стало известно место проведения жеребьевки к Евро-2024
Жеребьевку к 17-му чемпионату Европы по футболу проведут во Франкфурте 9 октября
В зале Франкфуртской ярмарки пройдет жеребьевка квалификационного раунда к континентальному первенству. Ее проведут в субботу, 9 октября, сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на сайт пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В жеребьевке 54 сборные будут распределены по группам, в которых развернется борьба за путевки на Евро-2024. Германия примет на себя континентальное футбольное первенство уже во второй раз.
Команды поборются за первенство в десяти немецких городах. Чемпионат примут: Берлин, Дортмунд, Кельн, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, а также Штутгарт.
Сейчас победителем является сборная Италии, которая завоевала кубок минувшим летом.