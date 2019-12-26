Стало известно, кто станет помощником Слуцкого в «Рубине»
Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин». Его помощником станет главный тренер «Ротора-2» Олег Веретенников. Об этом сообщил «Чемпионат».
По данным издания, Слуцкий встал во главе казанского клуба 19 декабря. Он подписал с «Рубином» пятилетний контракт. Ранее он занимал пост главного тренера национальной сборной, работал со столичными армейцами, самарскими «Крылышками» и «Москвой», а также с двумя европейскими командами. Речь идет о голландском «Витессе» и английском «Халле».