    12 февраля 2020, 19:02

    Стало известно, кто станет новым главой КХЛ

    Артур Блянихов

    «Советский спорт» выяснил, кто сменит Дмитрия Чернышенко на посту президента Континентальной хоккейной лиги.

    По данным издания, новым главой КХЛ станет управляющий директор МХЛ и президент «Крыльев Советов» Алексей Морозов. Официально о его назначении будет объявлено 14 февраля.

    По данным издания, в составе сборной России Морозов становился чемпионом мира по хоккею в 2008 и 2009 годах. Кроме того, он является серебряным призером Олимпиады-1998. Интересный факт — в фильме Алексея Балабанова «Брат 2» Морозов исполнил роль камео (сыграл самого себя).