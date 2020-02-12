Стало известно, кто станет новым главой КХЛ

По данным издания, новым главой КХЛ станет управляющий директор МХЛ и президент «Крыльев Советов» Алексей Морозов. Официально о его назначении будет объявлено 14 февраля.

По данным издания, в составе сборной России Морозов становился чемпионом мира по хоккею в 2008 и 2009 годах. Кроме того, он является серебряным призером Олимпиады-1998. Интересный факт — в фильме Алексея Балабанова «Брат 2» Морозов исполнил роль камео (сыграл самого себя).