Стало известно, кто сменит Феттеля в «Феррари»

«Я рад объявить, что Карлос присоединится к Ferrari в 2021 году. За пять сезонов в „Формуле 1“ Карлос доказал свой талант и продемонстрировал техническую подготовку и другие необходимые качества, поэтому он идеально подходит для нашей семьи», — приводит сайт слова Бинотто.

Глава Ferrari добавил, что перед командой сейчас стоит цель — вернуться а вершину «Формулы-1». Впереди непростой путь, который связан с проблемами из-за коронавируса. Среди них Бинотто упомянул сложности с финансами и регламентом.

Сам Сайнс поделился радостью, что присоединится к команде в 2021 году. Он взволнован и с нетерпением ждет начала нового сезона.

25-летний Карлос Сайнс — потомственный испанский автогонщик. Его отец — Карлос Сайнс-старший — двукратный чемпион мира по ралли.