Стало известно, кто решит судьбу участия России в Олимпиаде-2020

Исполнительный комитет состоит из 12 членов и является высшим директивным органом WADA. В него входят представители олимпийского движения и правительств.

Главой исполкома WADA является британец Крейг Риди, который руководит и самим агентством. Вместе с ним в комитете состоит член парламента Норвегии Линда Хофстад Хелланд. Олимпийское движение представлено Словакией (Данка Бартекова, член МОК), Бельгией (президент FEI Ингмар де Вос), Турцией (вице-президент МОК Угур Эрденер), Чехией (президент Национального олимпийского комитета Иржи Кейвал) и Италией (президент ASOIF Франческо Риччи Битти).

Среди представителей правительств — министр спорта и туризма Польши Витольд Банька, его коллега из Австралии Ричард Колбек, граждане Эквадора (президент CADE Андреа Сотомайор) и Японии (министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Камэока Еситами), а также комиссар Африканского союза по социальным вопросам Амира Эль Фадиль.

«С таким раскладом на сейчас шансы 50 на 50, так как есть те, кто поддерживает Россию», — отметил спортивный журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

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На голосовании по РУСАДА, когда решался вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства кодексу международной организации, статус организации остался неизменным благодаря единому мнению членов исполкома.

В сентябре 2018 года за восстановление РУСАДА голосовали все пять представителей олимпийского движения в исполкоме WADA — Чехия, Словакия, Турция, Италия и Бельгия.

Ожидается, что вопрос по России, касающийся нарушения страной допинговых правил, исполком WADA рассмотрит 9 декабря. В РУСАДА признали, что рассчитывать на положительное решение не приходится.