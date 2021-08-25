Стало известно, кто претендует на пост главного тренера «Арсенала»

В ближайшее время тренер «Арсенала» Микель Артета может уйти в отставку. На его место претендуют шесть человек. Об этом сообщили The Daily Mail.

Пост тренера лондонского «Арсенала» могут занять Паулу Фонсека (его последней командой была итальянская «Рома»), Антонио Конте («Интер» Италия), Эдди Хау («Борнмут» Англия), Брендан Роджерс («Лестер» Англия), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон» Англия) или Роберто Мартинес (сборная Бельгии), передали IncNews. В прошлом сезоне действующему тренеру не удалось вывести клуб в еврокубки. В этом чемпионате Англии «Арсенал» проиграл оба матча на старте.