Спорт 06 февраля 2023, 13:42 Стало известно, кто из российских боксеров вышел в полуфинал турнира в Марокко

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Сразу шесть российских спортсменов вышли в полуфинал турнира по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI в Марракеше. Об этом сообщил RT.

В полуфинале с россиянами Тарханом Идиговым, Игорем Свиридченковым, Шарабутдином Атаевым, Всеволодом Шумковым, Муслимом Гаджимагомедовым и Рамазаном Карнукаевым встретятся соперники из Гаити, Египта, Иордании, Кубы, Испании и Бразилии.

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Напомним, Международная ассоциации бокса позволила российским боксерам выступать под национальным флагом и со своим гимном.

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