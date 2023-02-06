06 февраля 2023, 13:42
Стало известно, кто из российских боксеров вышел в полуфинал турнира в Марокко
Сразу шесть российских спортсменов вышли в полуфинал турнира по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI в Марракеше. Об этом сообщил RT.
В полуфинале с россиянами Тарханом Идиговым, Игорем Свиридченковым, Шарабутдином Атаевым, Всеволодом Шумковым, Муслимом Гаджимагомедовым и Рамазаном Карнукаевым встретятся соперники из Гаити, Египта, Иордании, Кубы, Испании и Бразилии.
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Напомним, Международная ассоциации бокса позволила российским боксерам выступать под национальным флагом и со своим гимном.
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