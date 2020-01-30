Стало известно, когда Соболев проведет первую тренировку со «Спартаком»

Первую тренировку в составе москвичей 22-летний форвард проведет уже 31 января. Сегодня он прилетит на сборы клуба, которые проходят в столице Катара под руководством Доменико Тедеско.

Уточняется, что в текущем сезоне нападающий отыграл за самарский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. «Красно-белые» смогут выкупить футболиста по окончании договора аренды.